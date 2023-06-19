Более 500 жителей погибли: россияне отказывали в эвакуации из Алешек без паспорта РФ, — ЦНС

По информации украинского подполья, людей оставили умирать в затопленных населенных пунктах. Это нарушает все нормы Международного гуманитарного права.

Сотни мирных жителей временно оккупированной части Херсонской области погибли из-за того, что российские захватчики отказались их эвакуировать. Причина в том, что у них были другие документы. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 19 июля.

По информации украинского подполья, в городах, которые находятся под временным контролем российских оккупантов, последствия подрыва Каховской ГЭС ощущаются намного сильнее.

Россияне отказывали в эвакуации гражданам, которые так и не оформили российский паспорт. В частности, такие случаи зафиксированы в Алешках.

"По предварительным данным более 500 жителей временно оккупированных Алешек на левобережье Херсонщины погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта. Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть", — говорится в сообщении.

В подполье также отметили, что все действия россиян по отношению к гражданскому населению указывают на то, что это геноцид. Каждый, кто причастен к событиям, которые влекут за собой смерти людей — должна понести справедливое наказание.

Напомним, 19 июня сообщалось, что подрыв Каховской ГЭС позволил ВС РФ перебросить войска. В британской разведке отмечают, что они перебросили группировку с восточного берега Днепра в Запорожскую область, а также под Бахмут для укрепления обороны. Это может быть несколько тысяч человек.