"Тренируются вместе": в НАТО заявили об угрозе сближения РФ и Китая

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что всего за несколько недель до вторжения в Украину главы России и КНР подписали соглашение, в котором четко определили, что их партнерство безгранично.

Несложно представить себе конфликт, в котором Москва и Пекин будут действовать сообща, поскольку мы видим, как их отношения становятся более тесными. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, выступая на Дне промышленности, организованном Федерацией немецкой промышленности, в понедельник, 19 июня.

"Очень легко представить себе конфликт, в котором Россия и Китай так или иначе будут действовать вместе. Потому что мы видим, что Китай и Россия сближаются все ближе и ближе. Они тренируются вместе, всего за несколько недель до вторжения в Украину президент Си и президент Путин подписали соглашение, договор, в котором они четко заявили, что партнерство безгранично", – сказал глава Альянса.

Столтенберг также отметил, что несмотря на то, что НАТО остается региональным союзом Северной Америки и Европы, для блока важно и то, что происходит за пределами трансатлантического пространства.

"И поэтому мы обеспокоены, когда видим угрожающую риторику Китая в адрес Тайваня. У Китая нет оправдания для применения силы против Тайваня. Силовым путем менять статус-кво нельзя, а любые разногласия должны решаться дипломатическим путем", – пояснил он, отвечая на вопрос о реакции НАТО на возможную эскалацию на Тайване.

Напомним, 19 июня американские СМИ написали, что армия РФ, в которую Кремль вложил не менее 20 триллионов рублей за последний десяток лет, не оправдала ожиданий Пекина. Там считают, что военный имидж и доверие к России упали.

В этот же день лидер КНР Си Цзиньпин лично заверил госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Пекин не передает и не собирается передавать России оружие для ее войны против Украины.