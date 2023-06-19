"Делают все возможное": Залужный лично посетил бойцов ВСУ на передовой (видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прибыл на позиции украинских военных вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично посетил военных, которые сейчас выполняют самые трудные боевые задачи на фронте. Публикация об этом появилась в официальном телеграм-канале в понедельник, 19 июня.

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои", — написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов.

"Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану", — резюмировал Залужный.

Напомним, 19 июня стало известно, что штурмовики ВСУ под пулеметным огнем закрепляются на позициях под Бахмутом. Украинские военные во время наступательных действий подверглись атаке со стороны российского пулеметного расчета, но все же заняли позиции.

Кроме того в ISW заявили 17 июня, что украинские войска продвигаются в районе Бахмута. Как отмечают американские аналитики, российские войска перебрасывают на Бахмутское направление некоторые свои боеспособные части.