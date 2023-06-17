Украинские военные продвигаются в районе Бахмута, – ISW (карта)

Как отмечают американские аналитики, российские войска перебрасывают на Бахмутское направление некоторые свои наиболее боеспособные части.

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Вооруженные силы Украины продвинулись возле поселка Ягодное Бахмутского района Донецкой. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 16 июня.

Как отмечают американские аналитики, геолокационные кадры говорят о том, что украинские военные продвинулись к западу от Ягодного.

По данным ISW, 16 июня российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки под Бахмутом. Также сообщается об ограниченном наступлении в районе Курдюмовки.

В публикации также говорится, что один из российских военкоров заявил о наступлении украинских сил с флангов Бахмута и атаках возле Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки.

В отчете также упоминается о том, что согласно заявлению командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, ВС РФ перебрасывают некоторое количество своих наиболее боеспособных частей под Бахмут.

По словам Сырского, ВСУ занимают позиции на высотах и ​​в лесных массивах и вытесняют российские силы с позиций в районе Бахмута.

Напомним, что по мнению спикера Восточной группировки Сергея Череватого, Вооруженные силы России изо всех сил пытаются удержать Бахмут, чтобы предотвратить "супер-эпикфейл" для российской пропаганды.

Еще мы сообщали, что 15 июня во временно оккупированных районах Донецкой области объявили в розыск младшего сержанта ВС РФ Романа Болдырева, который подозревается в убийстве пятерых сослуживцев под Бахмутом.

Мы также писали о том, что 16 июня 3-я отдельная штурмовая бригада показала кадры боев на Бахмутском направлении. Бойцы использовали стрелковое оружие и зачистили местность. Также бойцы использовали БМП американского производства для поддержки.