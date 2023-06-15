Бытовая ссора: сержант ВС РФ застрелил пятерых сослуживцев под Бахмутом, – СМИ (фото)

Оккупанты ищут младшего сержанта ВДВ Романа Болдырева. Все началось с банальной драки с товарищами по "службе", но после он застрелил их из автомата.

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Во временно оккупированных районах Донецкой области объявили в розыск младшего сержанта ВС РФ Романа Болдырева. Он подозревается в убийстве пятерых сослуживцев под Бахмутом, пишут 15 июня подконтрольные боевикам СМИ.

Болдырев убил оккупантов по причине бытовой ссоры. Младший сержант подрался с товарищами, которые несли дежурство возле города в ночь на 12 июня.

Болдырев застрелил обидчиков из автомата

"Вечером того же дня Болдырев вернулся к обидчикам и застрелил их из автомата. Так указано в рапорте командира 1-го десантно-штурмового батальона, в расположении которого случилась трагедия", — указали пропагандисты.

Погибшие захватчики служили во взводе огневой поддержки. Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении с оружием на автомобиле "Нива" черного цвета.

Напомним, что недавно появилось видео расстрела семерых российских военных беглецов. Их "коллеги" из заградотряда не дали и м скрыться в лесопосадке.

А депутат Госдумы России Алексей Журавлев 9 июня открыть призывал расстреливать оккупантов, которые покинули зону боевых действий в Украине.