"К стенке и расстрел": депутат Госдумы призвал вернуть военно-полевые суды на фронте (видео)

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев считает, что для победы над Украиной России необходимы вернуть военно-полевые суды. Самовольно оставивших позиции Журавлев назвал "подонками".

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Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев призвал расстреливать российских военных, которые самовольно покидают позиции на фронте. Об этом сообщило медиа "Осторожно, новости" в пятницу, 9 июня.

"Пока у солдата есть выбор — воевать или не воевать, войну выиграть нельзя. Не сегодня, завтра мы все равно вернемся к расстрелам", — заявил политик.

Журавлев считает, что в ВС РФ как можно скорее нужно вернуться к практике полевых судов и расстрелов, которая применялась в Советском Союзе в годы Второй мировой войны. Более того, политик считает, что для введения таких исключительных мер даже не нужно ждать прецедентов.

"Военно-полевой суд — к стенке и расстрел. Вы можете как угодно к этому относится", — подчеркнул Журавлев.

Кроме того людей самовольно оставивших позиции Журавлев назвал "подонками", потому что за них несут службу другие люди. Мобилизацию, по мнению депутата, также придется принимать.

Напомним, в начале ноября 2022 года британская разведка проинформировала, что ВС РФ возобновили практику заградотрядов. По данным разведчиков, российские генералы тогда хотели, чтобы их командиры расстреливали дезертиров после предупреждения. Кроме того, их тактика — сохранить оборонительные позиции до смерти.

СМИ также писали о том, что 31 октября российские правозащитники сообщали, что боевики из ЧВК "Вагнер" расстреляли более 50 заключенных, которых отправили на войну в Украину. Их убивают за дезертирство и сдачу в плен украинской армии.