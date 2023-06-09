"До стінки й розстріл": депутат Держдуми закликав повернути військово-польові суди на фронті (відео)

Перший заступник голови Комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов вважає, що для перемоги над Україною Росії необхідно повернути військово-польові суди. Військових, які самовільно залишили позиції, він назвав "виродками".

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Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов закликав розстрілювати російських військових, які самовільно залишають позицію на фронті. Про це повідомило медіа "Осторожно, новости" в п'ятницю, 9 червня.

"Поки солдат має вибір воювати чи не воювати, війну виграти не можна. Не сьогодні, завтра ми все одно повернемося до розстрілів", — заявив політик.

Журавльов вважає, що в ЗС РФ якнайшвидше потрібно повернутися до практики польових судів і розстрілів, яка застосовувалася в Радянському Союзі в роки Другої світової війни. До того ж політик вважає, що для введення таких виняткових заходів навіть не потрібно чекати на прецеденти.

"Військово-польовий суд — до стінки й розстріл. Ви можете як завгодно до цього ставитися", — підкреслив Журавльов.

Крім того, людей, які самовільно залишили позиції, Журавльов назвав "виродками", бо за них несуть службу інші люди. Мобілізацію, на думку депутата, також доведеться ухвалювати.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року британська розвідка поінформувала, що ЗС РФ відновили практику загороджувальних загонів. За даними розвідників, російські генерали тоді хотіли, щоб їхні командири розстрілювали дезертирів після попередження. Крім того, їхня тактика — зберегти оборонні позиції до смерті.

ЗМІ також писали про те, що 31 жовтня російські правозахисники повідомляли, що бойовики з ПВК "Вагнер" розстріляли понад 50 ув'язнених, яких відправили на війну в Україну. Їх убивають за дезертирство та здачу в полон української армії.