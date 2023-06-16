"Будет супер-эпикфейл": в ВСУ рассказали, почему ВС РФ крепко держатся за Бахмут

Российские оккупанты в течение 10 месяцев пытались захватить Бахмут и для ВС РФ и российской пропаганды быстро потерять город станет провалом, говорит представитель Восточной группировки Сергей Череватый.

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Вооруженные силы России изо всех сил пытаются удержать Бахмут, чтобы предотвратить "супер-эпикфейл" для российской пропаганды. Об этом в эфире телемарафона 16 июня сказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

"Если бы они его слишком быстро потеряли Бахмут, то для них, кроме военного значения, это был бы значительный имиджевый и пропагандистский провал. Ведь избавиться просто от огромного количества личного состава, техники, 10 месяцев сразившись об этот районный центр, и потом его немедленно потерять — это был бы уже, даже для такой позорной армии, как их, это был бы уже супер-эпикфейл", – сказал Череватый.

Он отметил, что несмотря на то, что из-за нехватки боевого состава враг пытается менять подразделения, успехов в Бахмуте у него нет. По его словам, последние двое суток в городе происходит 1-2 боевых столкновения в сутки, продолжаются артдуэли, враг совершает авианалеты.

"Было уничтожено 85 оккупантов, 141 получил ранение, четырех мы взяли в плен. Уничтожены 3 пушки, РСЗО "Град", ЗРК "Стрела-10", самоходный миномет "Тюльпан" и состав БК", — сообщил Череватый.

Напомним, что 12 июня ВСУ в районе Бахмута продвинулись до 700 метров. В Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, ВС РФ безуспешно пытаются провести контратаки.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады с помощью стрелкового оружия очистили довольно укрепленную местность под Бахмутом. В ходе боевых действий также проводилась эвакуация раненого собратья.