Встретился с ВСУ: в сеть попало видео, как Ка-52 ВС РФ рассыпается на ходу (видео)

На лету российский вертолет избавился от топливного бака, киля и чуть не потерял хвост. Российские пропагандисты утверждают, что "Аллигатору" досталось от украинской ПВО.

Российский вертолет Ка-52 начал рассыпаться на лету, теряя детали. Видео, как "Аллигатор" разбирается на запчасти, выложили в одном из российских пропагандистских милитари телеграм-каналах, передает Фокус .

"За время контрнаступления хохлы сбили ноль самолетов доблестных ВКС. Но кое-что обычно случалось. Потому что жизнь такая. Да, надеюсь, при сбросе ПТБ (подвесного топливного бака — ред.), они взяли и снесли киль вертолета. Надо разобраться какого хр*на баки кили отрывают. Кто виноват, и что делать. Так не должно быть", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет теряет киль. Хвост Ка-52 держится на честном слове.

После опубликования видео и поста админ впоследствии сообщил, что повреждение вертолет получил после встречи с украинской ПВО, попавшей в районе хвоста.

Позже в телеграм-канале сообщили, что вертолет вернулся на базу с хвостом.

"Свой хвост он все-таки домой притащил. Синея изолента настало твое время!", — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 июня ВСУ уничтожили ударный вертолет Ка-52 ВС РФ. Об успешных действиях сообщила пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Также сообщается, что бойцы оперативной группы 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях уничтожили российскую станцию Муром-М и 6 единиц бронетехники с экипажем. Для этого бойцы использовали ударные дроны.