"Мы здесь, чтобы побеждать": украинский солдат рассказал, как проходит контрнаступление ВСУ (фото)

По словам сержанта 68-й бригады ВСУ, он хочет принять участие в параде победы. По его мнению, Украина уже выигрывает войну.

Старший сержант 68-й бригады, в мирной жизни банкир, Андрей Онистрат рассказал, как проходит контрнаступление ВСУ в Донецкой области. По его словам, Украина выигрывает войну, о чем пишет BBC.

"Улыбайтесь — почему вы так серьезны? Мы выигрываем войну", — сказал он солдатам, во время общения с журналистами.

Однако, по словам 49-летнего Онистрата, без потерь не обходится. Каждый убитый украинский военный – это всегда тяжело.

"Последняя неделя была чрезвычайно тяжелой", — сказал он.

По словам журналистов, незадолго до начала контрнаступления ВСУ Онистрат потерял сына, который был 21 год. Так, Остап Онистрат погиб в результате удара дрона-камикадзе. Молодого человека невозможно было узнать, поэтому его похоронили в закрытом гробу.

Андрей Онистрат Фото: BBC / Даррен Конвей

"Я взял на себя обязательство. Вы знаете, мы здесь, чтобы побеждать. Не сидеть сложа руки, не бежать. Я просто считаю, что каждый человек здесь должен делать свою работу профессионально. В этом нет ничего героического. Я просто должен закончить эту работу", — сказал Онистрат.

Он заявил, что месть – это грех, однако он хочет довести дело до конца, чтобы затем принять участие в параде победы Украины.

Напомним, что в Минобороны призвали не ждать быстрого контрнаступления. По словам министра Алексея Резникова, причина переоценки и завышенных ожиданий от контрнаступления связана с событиями прошлой осенью.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление продвигается по плану. Он сказал, что украинцам не стоит ждать от военных молниеносных результатов в операции по деоккупированию захваченных противником территорий.

Также 19 июня сообщалось, что Залужный лично посетил бойцов ВСУ на передовой. Главнокомандующий ВСУ прибыл на позиции украинских военных вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой.