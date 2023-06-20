"Жестокий поединок": ВСУ трудно продвигаться, но большие результаты впереди, — Маляр (видео)

По словам замминистра Анны Маляр, россияне не отказываются от своей цели – выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Оккупанты подтягивают резервы как на юг, так и на восток Украины.

Украинским военным тяжело продвигаться на юге из-за того, что россияне там окопались, заминировали территорию. Об этом в эфире телемарафона заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, необходимо настроиться не жестокий поединок с российскими оккупантами.

"Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко. Мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно, это сейчас и происходит. И не нужно мерить результативность километрами или количеством освобожденных насланных пунктов", — сказала Маляр.

Она отметила, что перед украинскими военными стоит задача, которую они выполняют. Они движутся в том темпе, в котором и планировалось.

"Самые большие результаты еще впереди", — сказал Маляр.

Также она отметила, что россияне не отказываются от своей цели – выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Поэтому и проводят активные наступательные действия на нескольких направлениях. В особенности на Лиманском и Купянском.

Маляр заявила, что оккупанты подтягивают резервы как на юг, так и на восток, а также увеличивают количество обстрелов. На прошлой неделе на линии фронта было около 6000 вражеских обстрелов.

Анна Маляр про контрнаступление ВСУ

Напомним, что в Минобороны призвали не ждать быстрого контрнаступления. По словам министра Алексея Резникова, причина переоценки и завышенных ожиданий от контрнаступления связана с событиями прошлой осенью.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление продвигается по плану. Он сказал, что украинцам не стоит ждать от военных молниеносных результатов в операции по деоккупированию захваченных противником территорий.