"Это символично": Резников рассказал, когда Украина может получить истребители F-16

По словам главы Минобороны, украинская армия может получить многоцелевые истребители от союзников не раньше Нового года.

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил сроки доставки боевых самолетов F-16 в Украину. Об этом он рассказал в интервью "Настоящее время".

"Не раньше (Нового года Украина получит истребители – ред.). И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и т.д.", — рассказал глава Минобороны.

По его словам, в письме Санта Клаусу он также нарисовал маленький самолетик. Поэтому, как уточнил Резников, было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году "первый F-16 взлетел".

Напомним, 19 июня стало известно, что Дания и Нидерланды будут обучать летчиков ВСУ на F-16. В будущем к коалиции присоединятся и другие страны. Программа подготовки украинских летчиков будет готова к июлю 2023 года.

Кроме того 15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 июня заявил, что в странах НАТО украинские летчики начали обучение на истребителях F-16. Однако спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат опроверг слова Столтенберга.