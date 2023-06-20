Ракеты HIMARS и Storm Shadow на Крым: Шойгу грозит ударами по центру принятия решений в Киеве

Министр обороны РФ обвинил ВСУ в гипотетических ударах по полуострову. При таком сценарии США и Великобритания полноценно втянутся в большую войну, считает Сергей Шойгу.

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил руководство ВСУ в намерении нанести удары по временно оккупированному Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом российский министр сказал 20 июня на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу заявил, что в случае применения данных ракет вне зоны так называемой "специальной военной операции" США и Великобритания полноценно втягиваются в большую войну.

Это повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений в Украине, добавил министр.

Далее Шойгу рассказал о ходе боевых действий. Украинские войска, по его данным, идут в наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

"Киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО", — сказал глава Минобороны.

Всего с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций оккупантов и все якобы были отбиты, резюмировал Сергей Шойгу.

Напомним, что крылатые ракеты Storm Shadow бьют на расстояние 250 километров. Об их поставке Киеву накануне контрнаступления ВСУ журналисты CNN сообщали еще 11 мая.

А 15 мая Министерство обороны России заявило о якобы перехвате дальнобойной ракеты Storm Shadow.