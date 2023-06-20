"Выгрызаем каждый метр земли": в Минобороны подтвердили, что наступление ВСУ идет по плану

По информации замминистра обороны Анны Маляр, на всех направлениях у Сил обороны есть продвижения, однако военным непросто продвигаться на юге из-за того, что враг минирует как поля, так и населенные пункты на временно оккупированных территориях.

Украинские защитники уверенно продвигаются по всем установленным планом направлениям, однако враг не отдает свои позиции без тяжелого сопротивления. Об этом в среду, 20 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини".

"На Юге на нескольких направлениях продолжается наступление, и там все происходит по установленному военными плану. На всех направлениях по которым происходит движение наших Сил обороны есть определенные продвижения, однако враг действительно не будет просто так сдавать позиции, которые он уже занял, поэтому продолжаются масштабные столкновения и жесткий поединок", — сообщает Маляр.

В то же время, по ее словам, продвижение сил ВСУ происходит хоть и уверенно, но очень медленно.

"Мы можем охарактеризовать те действия, которые происходят сейчас — это бои где мы наступаем, а враг в обороне, если мы говорим про Юг. Вместе с тем у нас есть направления, где наоборот, враг наступает, а мы находимся в обороне. Мы фактически небольшими шагами и очень уверенно двигаемся вперед, и можно даже привести такую аллегорию, что "выгрызаем" каждый метр земли у врага", — подчеркнула заместитель министра обороны.

В то время как враг, отступая, стремится максимально минировать поля, Маляр отметила, что большой проблемой для жителей Запорожской области стало минирование российскими оккупантами населенных пунктов.

"Мы имеем информацию про минирование гражданских населенных пунктов в Запорожской области. Враг минирует территории и даже не предупреждает об этом местных жителей, поэтому данная проблема касается не только Вооруженных сил Украины, которые осуществляют наступление — россияне воюют с гражданским населением. Это прежде всего опасно для людей, которые там находятся", — подчеркнула она.

Напомним, 20 июня Маляр рассказывала, что украинским военным тяжело продвигаться на юге из-за того, что россияне там окопались, заминировали территорию.

Также напомним, что в Минобороны призвали не ждать быстрого контрнаступления. По словам Алексея Резникова, причина переоценки и завышенных ожиданий от контрнаступления связана с событиями прошлой осени.