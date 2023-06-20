"Работа выполняется на отлично": Данилов назвал текущие приоритеты Сил обороны

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, показатели уничтожения вражеской техники достигли максимума с начала войны.

Приоритетами ВСУ являются сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения, а также уничтожение вооружений, пунктов управления, складов БК, топлива, продовольствия и маршрутов снабжения россиян. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в Facebook.

По его словам, Силы обороны Украины (СОУ) одновременно проводят собственные наступательные операции, отражают наступление врага и контратакуют.

"Российские оккупационные войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьинки и Авдеевки), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск. Цель – полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений", – написал он.

Также Данилов рассказал, что россияне концентрируют дополнительные силы на юге, выстраивая по меньшей мере трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по своим масштабам минирования территорий на наиболее критическом для себя Купянско-Лиманском направлении. Они делают это, чтобы предотвратить "перерезание" так называемого "сухопутного коридора" Крым.

"СОУ шаг за шагом продвигаются вперед к определенным верховным командованием целям, имея одним из своих главных приоритетов сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения. "Мясные штурмы" – это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны", – говорится в сообщении.

Секретарь СНБО добавил, что еще одним из приоритетов украинских защитников сейчас является максимальное уничтожение систем огневого поражения и их расчетов, пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия и маршрутов снабжения ВС РФ.

"Такая работа украинскими защитниками выполняется отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли максимума с момента начала войны", – заключил Данилов.

Напомним, 20 июня журналисты показали, как проходила штурмовая операция 80-й ОДШБ в Донецкой области. При этом применялась артиллерия, аэроразведка, и проводился собственно штурм, во время которого с врагом приходится встретиться лицом к лицу.

В этот же день командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении за сутки россияне потеряли не только более пяти рот солдат, но и большое количество техники — почти 50 единиц.