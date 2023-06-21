"Они ждали, когда я умру": защитники "Азовстали" рассказали об условиях в российском плену

Как рассказывают украинские пленные, пытки и избиения являются стандартными действиями со стороны россиян.

Старший сержант Максим Кушнир, защищавший "Азовсталь" в Мариуполе, был ранен снайпером ВС РФ и попал в российский плен. Затем его обменяли, он смог вернуться на подконтрольную Украине территорию и рассказать журналистам о пережитом. Об этом пишет The New York Times.

По его словам, россияне первые дни плена не хотели его лечить. У него была сломана челюсть и гангрена.

"Первые три-четыре дня они ничего не делали. Они ждали, пока я умру", — сказал Кушнир.

По словам Кушнира, украинские пленные всегда возвращаются домой тощими и бородатыми, а россияне из украинского плена домой едут откормленные и выбритые.

"По сравнению с нами они выглядят хорошо", — отметил украинский военный.

В конце июня 2022 года сержанта Кушнира и других раненых из "Азовстали" погрузили в автобусы и повезли на передовую для обмена. Вернувшись домой, он перенес несколько операций и несколько месяцев учился снова говорить, тренируя рубцовую ткань в задней части горла.

Как рассказала Александра Романцова из Центра гражданских свобод, плохое отношение к военнопленным – классические действия со стороны россиян.

32-летний доктор Юрик Мкртчян, который также попал в плен в Мариуполе, а затем освобожден по обмену, рассказал, что его по-прежнему беспокоит состояние раненых, в том числе людей с ампутированными конечностями.

"Это были просто мальчики, которые защищали нашу больницу. Большинство из них до сих пор находятся в плену, и я не вижу этому оправдания или объяснения. Они уже инвалиды, они не могут воевать, нет причин держать их в тюрьме", — сказал он.

Доктор Мкртчян описал, как новоприбывшим приходилось пробегать сквозь строй тюремных надзирателей, которые избивали их палками — ритуал дедовщины, известный как "прием". Он вспомнил, как бежал, опустив голову, сквозь поток ударов и увидел на земле товарища по заключению. По его словам, солдат был мертв.

45-летний Максим Колесников рассказал, что его пытали током и избивали. Избиения продолжались ежедневно в течение месяца. По его словам, охранники использовали резиновые дубинки, пластиковые трубы, деревянные линейки и веревки с узлами или просто пинали заключенных.

Напомним, что россияне рассказали журналистам, как попали в плен во время контрнаступления ВСУ. Сообщается, в Краматорске среди пленных находились как профессиональные российские военные, так и наемники, мобилизованные, а также заключенные российских тюрем.

Кроме того, украинский солдат рассказал, как проходит контрнаступление ВСУ. По словам сержанта 68-й бригады ВСУ, он хочет принять участие в параде победы. По его мнению, Украина уже выигрывает войну.