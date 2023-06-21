"Важна поддержка": на саммите НАТО объявят о многолетнем пакете помощи для Украины

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, украинские военные продолжают ежедневную борьбу с российской агрессией. Новый пакет помощи нужен для того, чтобы ВСУ окончательно ушли от советской модели армии.

На саммите НАТО, который состоится в середине июля в Вильнюсе, могут принять "многолетний пакет помощи" для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Handelsblatt 21 июня.

По его словам, в ближайшее время должны поступить хорошие новости для Украины. Речь о помощи в модернизации Вооруженных сил, которые ежедневно борются на поле боя с российской агрессией. В июле примется окончательное решение.

"В ходе саммита союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО", — говорится в сообщении.

Также Йенс Столтенберг отметил, что благодаря помощи, которая будет вскоре предоставлена, украинские военные смогут навсегда отказаться от принципов советской армейской модели и будут работать с современной военной силой, по всем стандартам Альянса.

Не смогли в НАТО пройти мимо обсуждения украинского контрнаступления и успехов ВСУ на поле боя.

"Мы видим, как Украина снова получает землю после нескольких месяцев обучения и оснащения своей армии. Но местность сложная, и российская армия создала сильные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Украинцам непросто двигаться вперед — поэтому так важна поддержка, — подытожил Йенс Столтенберг.

Напомним, 19 июня Йенс Столтенберг заявил, что только Киев может определять приемлемые условия мира в Украине. Генсек НАТО считает, что замораживание украинского конфликта или принятие сделки на условиях России не принесет мира Украине.