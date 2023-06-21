Бойцы ВСУ под Кременной остановили наступление российских танков (видео)

В результате неудачной атаки оккупанты потеряли один танк. Машина сначала загорелась, а затем, вероятно, сдетонировал боекомплект, из-за чего российский танк разорвало на части.

Украинские защитники на направлении Лимана и Кременной остановили продвижение вражеских танков. Благодаря точной работе украинской артиллерии одна из машин противника была уничтожена. Кадры неудачной атаки ВС РФ были опубликованы 21 июня на канале украинского журналиста Юрия Бутусова.

"На направлении Лиман-Кременная российские силы пытались начать наступление с помощью танков. Однако, благодаря нашей артиллерии, планам оккупантов не суждено было сбыться", — написал Бутусов в комментарии под видео.

На кадрах можно увидеть группу российских штурмовиков, которые пытались продвинуться при поддержке трех танков. Однако они были обнаружены с воздуха, после чего по противнику был открыт артиллерийский огонь.

Один танк был подбит — сначала машина оккупантов загорелась, а затем, вероятно, сдетонировал боекомплект, из-за чего российский танк разорвало на части.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 июня украинские защитники закрепляются на занятых позициях на южном фронте, а на Бердянском, Мелитопольском и лиманском направлениях продолжают вести наступательные действия.

Комментируя событие на фронтах президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины не удается реализовать быстро контрнаступление, поскольку на передовой заминировано около 200 тысяч квадратных километров.