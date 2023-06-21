Штурмы на Лиманском и Купянском направлениях: украинским защитникам пришлось отступить, — УП

По информации источников журналистов в НГУ, российская армия усиливает атаки под Купянском, чтобы отодвинуть линию фронта от основной дороги снабжения.

Российские оккупанты усилили штурм на Лиманском и Купянском направлениях для того, чтобы оттянуть силы украинских защитников от дороги снабжения и суметь выйти на границу Луганской области. Об этом в среду 21 июня сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Национальной гвардии Украины (НГУ).

По информации источников издания, днем 20 июня российские оккупанты провели усиленный штурм украинских позиций на Лиманском направлении. Особенно жаркие бои проводились в районе Дибровы (что находится в 12 километрах к востоку от деоккупированного Ямполя — ред.) и Серебрянского лесничества.

"От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", — отметили источники.

При этом, по информации источников из НГУ, российские оккупанты последние несколько недель продолжают оказывать давление по всей линии от Купянска до Лимана.

По мнению некоторых военных, таким образом армия РФ намерена оттянуть на этот участок фронта украинские подразделения, которые наступают по флангам на Бахмутском направлении. Однако в НГУ отмечают, что мотивация оккупантов может быть и другой, например российская армия усиливает наступление на Купянском направлении, чтобы отодвинуть линию фронта от дороги, которая идет через оккупированные Троицкое и Сватово и служит для них основной дорогой снабжения.

Штурмы на Лиманском направлении могут быть направлены для того, чтобы отвоевать некоторые села Луганской области, такие как Макеевка, Невское и т.д. А также с целью снова выйти на админграницы Луганской области.

Напомним, по данным Генштаба Украины от 21 июня, российские войска с повышенной интенсивностью продолжали наземные атаки в районе Кременной (Северодонецкий район Донецкой области). К западу от города — в районе Ямполевки, Торского и Дибровой — наступательные операции оказались безуспешными.

Также напомним, что 17 июня в Генштабе ВСУ утверждали, что российские оккупанты проводили наступательные действия на пяти направлениях, однако успехов не имели.