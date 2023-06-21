Ведут лобовые атаки: российские войска активизировались в районе Кременной, — ISW (карта)

По данным аналитиков, в районе Кременной действуют подразделения 76-й и 98-й дивизии ВДВ ВС РФ. В штурмовые столкновения бросают бригады, укомплектованные российскими заключенными.

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Российские войска с повышенной интенсивностью продолжали наземные атаки в районе Кременной (Северодонецкий район Донецкой области). К западу от города — в районе Ямполевки, Торского и Дибровой — наступательные операции оказались безуспешными, сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 20 июня со ссылкой на недавнюю информацию Генштаба ВСУ.

Наступательные усилия ВС РФ предпринимали также и с южной стороны от Кременной вблизи Григоровки и Спорного.

По сообщениям представителя Восточной группировки ВСУ полковника Сергея Череватого, российские оккупанты за прошедшие сутки провели более 21 атаки на Купянском и Лиманском направлениях. Он уточнил, что ВС РФ безуспешно задействуют штурмовые отряды "Штурм-Z", комплектующиеся из осужденных в российских тюрьмах для наступления на украинские позиции на упомянутых направлениях.

Карта боевых действий. Кременная

Недавним появлением подразделений "Штурм-Z" на линии Харьковско-Луганской области, судя по всему, и объясняется активность в районе Кременной в последние несколько дней.

Российские силы для лобовых пехотных атак задействуют плохо подготовленные силы. Ряд так называемых военкоров ВС РФ утверждает, что в районе Кременной действуют подразделения 76-й и 98-й дивизии ВДВ ВС РФ. Аналитики ISW не могут сказать, использовались ли части 76-й и 98-й дивизий ВДВ для формирования бригад "Штурм-Z" с осужденными гражданами РФ, или же соединения "Штурм-Z" дополнили элементы ВДВ, но на них распространяется другая структура управления.

В сводке Генштаба ВСУ за 21 июня говорится, что на Лиманском направлении противник вел наступательные действия в направлении Кременная — Ямполевка. От артобстрелов пострадали:

Стельмаховка;

Невское;

Белогоровка (Луганской области);

Торское;

Серебрянка;

Верхнекаменное;

Спорное;

Раздолевка (Донецкой области).

Напомним, что в ходе ночной атаки ВС РФ на Украину, которая была осуществлена 21 июня, удалось уничтожить вражеские БПЛА. В большей части регионов страны также была объявлена угроза ракетных ударов.

Позже в отчете Генштаба было опубликовано, что атака ударными дронами Shahed проводилась с северного направления, но Воздушные силы Хмельницкой области ликвидировали все дроны: 6 ударных и 4 разведывательных БПЛА.

Также в сводке ISW отмечалось, что Кремль проделал работу над ошибками и теперь заранее основательно готовит жителей РФ к результатам наступления ВСУ и последующим "жестам доброй воли".