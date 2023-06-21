Ведуть лобові атаки: російські війська активізувалися в районі Кремінної, — ISW (карта)

За даними аналітиків, у районі Кремінної діють підрозділи 76-ї та 98-ї дивізії ПДВ ЗС РФ. У штурмові зіткнення кидають бригади, укомплектовані російськими в'язнями.

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Російські війська з підвищеною інтенсивністю продовжували наземні атаки в районі Кремінної (Сєвєродонецький район Донецької області). На захід від міста — в районі Ямполівки, Торського та Дібрової — наступальні операції виявилися безуспішними, повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 20 червня з посиланням на нещодавню інформацію Генштабу ЗСУ.

Наступальні зусилля ЗС РФ робили також і з південного боку від Кремінної поблизу Григорівки та Спірного.

За повідомленнями представника Східного угруповання ЗСУ полковника Сергія Череватого, російські окупанти минулої доби провели більш ніж 21 атаку на Куп'янському та Лиманському напрямках. Він уточнив, що ЗС РФ безуспішно задіють штурмові загони "Штурм-Z", які комплектуються із засуджених у російських в'язницях для наступу на українські позиції на згаданих напрямках.

Карта бойових дій. Кремінна

Нещодавньою появою підрозділів "Штурм-Z" на лінії Харківсько-Луганської області, зважаючи на все, і пояснюється активність у районі Кремінної в останні кілька днів.

Російські сили для лобових піхотних атак використовують погано підготовлені сили. Ряд так званих військкорів ЗС РФ стверджує, що в районі Кремінної діють підрозділи 76-ї та 98-ї дивізії ПДВ ЗС РФ. Аналітики ISW не можуть сказати, чи використовувалися частини 76-ї та 98-ї дивізій ВДВ для формування бригад "Штурм-Z" з засудженими громадянами РФ, або ж з'єднання "Штурм-Z" доповнили елементи ПДВ та на них поширюється інша структура управління.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 21 червня йдеться, що на Лиманському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кремінна — Ямполівка. Від артобстрілів постраждали:

Стельмахівка;

Невське;

Білогорівка (Луганської області);

Торське;

Серебрянка;

Верхньокам'яне;

Спірне;

Роздолівка (Донецької області).

Нагадаємо, що в ході нічної атаки ЗС РФ на Україну, яку було здійснено 21 червня, вдалося знищити ворожі БПЛА. У більшості регіонів країни також було оголошено загрозу ракетних ударів.

Пізніше у звіті Генштабу було опубліковано, що атака ударними дронами Shahed проводилася з північного напрямку, але Повітряні сили Хмельницької області ліквідували всі дрони: 6 ударних та 4 розвідувальні БПЛА.

Також у зведенні ISW наголошувалося, що Кремль зробив роботу над помилками і тепер заздалегідь ґрунтовно готує жителів РФ до результатів наступу ЗСУ та наступних "жестів доброї волі".