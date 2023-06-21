Российские военные в Украине защищают территориальную целостность РФ, — Путин

Глава Кремля, выступая перед выпускниками военных вузов, рассказал о защите "исторического выбора" граждан из украинских областей в 2014 и 2022 годах.

Президент России Владимир Путин 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что российские солдаты и офицеры в ходе так называемой "СВО" защищают людей и территориальную целостность Российской Федерации. Видео выступления главы Кремля опубликовано российскими СМИ.

"В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных сил России защищают наших людей, территориальную целостность России, ее право на суверенное развитие", — заявил президент страны-агрессора.

По его словам, кроме "защиты людей" российские войска еще якобы "отстаивают исторические выборы" в 2022 году жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также жителей Крыма и Севастополя в 2014.

"Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями родины", — сказал Путин.

Также глава Кремля выступил с наставлениями к курсантам и рассказал об офицерском авторитете. Путин считает, что он достигается путем "заботы о подчиненных" и личным примером.

"Сплоченность, слаженность, единство воли бойцов и их умение побеждать достигаются упорной, неустанной работой командира с каждым солдатом или матросом. Это особенно важно в боевой обстановке", — отметил Путин.

"Наказать военных преступников"

В это же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в соцсетях заявил, что российское государство в результате ошибочной политики Запада превратилось в развращенную фашистскую милитаристскую диктатуру, а Путин — в международного военного преступника.

"В результате — ежедневные ракеты, реки крови, массовые убийства, террористические акты и геноцид", — пишет Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что единственный верный шаг — объединиться в единый кулак, победить Москву, наказать военных преступников и восстановить уважение к международному праву.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 20 июня заявил, что Кремль стремится заморозить конфликт, чтобы восстановить силы и начать второй раунд российско-украинской войны. По его словам, стратегическая задача РФ состоит в том, чтобы любой ценой добиться "замораживания конфликта", и восстановить военный потенциал.