Россия хочет "заморозить конфликт", чтобы подготовиться ко второму раунду войны, — Подоляк

Советник главы ОП объяснил, что призывы иностранцев прекратить огонь в Украине выгодны РФ, ведь являются одним из инструментов достижения плана Москвы.

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Кремль стремится заморозить конфликт, чтобы восстановить силы и начать второй раунд российско-украинской войны. Об этом 20 июня заявил в соцсетях советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Стратегическая задача России сегодня — добиться "замораживания конфликта" любой ценой", — написал он.

По мнению чиновника, одним из элементов подготовки к эскалации должны быть президентские выборы в России, которые пройдут в 2024 году. Укрепив свой режим, Владимир Путин, по словам Подоляка, возобновит попытки захватить украинские земли.

"Далее — обеспечение внутренней стабилизации через цементирование режима Путина (выборы-24), восстановление военного потенциала, дестабилизация Европы и подготовка ко второму раунду войны", — подчеркнул советник главы ОП.

Он заверил, что понимает инструменты РФ для реализации плана. В посте говорится, что Кремль применит ежедневные заявления о якобы готовности к переговорам, соответствующие инициативы от "третьих стран", сообщения в медиа о якобы провале контрнаступления ВСУ, ядерный шантаж и призывы в европейских странах остановить войну.

"Призывы к прекращению огня — это игра в чужую игру с российскими картами", — добавил Подоляк.

Напомним, также 20 июня советник главы ОП Михаил Подоляк высказался о ядерном шантаже со стороны страны-агрессорки. Он отметил, что угрозы Москвы не должны влиять на сознание украинцев.

Ранее, 19 июня, Михаил Подоляк комментировал последствия перемирия с россиянами для Украины. Как он объяснил, это только поможет врагу подготовиться к следующей атаке.