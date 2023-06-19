"Даст России золотое время для реванша": Подоляк отверг идею преждевременного перемирия

По словам советника главы ОП, стоит понимать, что прекращение боевых действий не остановит смерти, а лишь позволит Путину подготовиться к новому раунду войны с учетом прошлых ошибок.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о том, к чему может привести перемирие с Российской Федерацией, если его заключить сейчас. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 19 июня.

По его словам, ни одно перемирие, которое предлагают лидеры со всего мира не сможет принести долгожданный мир в Украину, ведь это лишь поможет противнику подготовиться к следующему масштабному удару.

"Содержимое всегда важнее обертки. Никакое прекращение огня не сохранит жизней, но даст России золотое время на политическую стабилизацию с цементированием режима Путина в 2024 году, адаптацию ОПК к санкциям через страны-сателлиты и подготовку ресурсов для второго раунда войны (реванша) после изучения ошибок прошлого. Непонимание этого является большой глупостью или сознательной диверсией", — говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента отмечает, что единственный путь, который нужно выбрать — возвращение уважения к международному праву, которое у РФ отсутствует. Это и поможет закончить войну в Украине и лишает всех рисков повторения ситуации.

"Это предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России. Как следствие – возвращение территорий и ликвидацию кремлевского нарыва", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 19 июня у Зеленского прокомментировали возможность ударов по России. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, военно-политическое руководство РФ потеряло управляемость процессов, что приведет к тому, что война перенесется на территорию России.

Также 19 июня Михаил Подоляк рассказал, что может ждать Украину осенью и зимой. Россия будет прибегать к одинаковым террористическим актам и вновь попытается бить по критической инфраструктуре.