"Дасть Росії золотий час для реваншу": Подоляк відкинув ідею передчасного перемир'я

За словами радника голови ОП, варто розуміти, що припинення бойових дій не зупинить смертi, а лише дозволить Путіну підготуватися до нового раунду війни з урахуванням минулих помилок.

Related video

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про те, до чого може призвести перемир'я з Російською Федерацією, якщо його укласти зараз. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 19 червня.

За його словами, жодне перемир'я, яке пропонують лідери з усього світу, не зможе принести довгоочікуваний мир в Україну, адже це лише допоможе противнику підготуватися до наступного масштабного удару.

"Уміст завжди важливіший за обгортку. Жодне припинення вогню не збереже життів, але дасть Росії золотий час на політичну стабілізацію із цементуванням режиму Путіна у 2024 році, адаптацію ОПК до санкцій через країни-сателіти та підготовку ресурсів для другого раунду війни (реваншу) після вивчення помилок минулого. Нерозуміння цього є або великою дурістю, або свідомою диверсією", — йдеться у повідомленні.

Радник глави Офісу президента зазначає, що єдиний шлях, який потрібно обрати — повернення поваги до міжнародного права, а РФ її не має. Це допоможе закінчити війну в Україні і позбавляє всіх ризиків повторення ситуації.

"Це передбачає: максимальне посилення військового потенціалу України, економічну й політичну ізоляцію Росії. Як наслідок – повернення територій та ліквідацію кремлівського нариву", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 19 червня у Зеленського прокоментували можливість ударів по Росії. На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, військово-політичне керівництво РФ втратило керованість процесів, що призведе до того, що війна перенесеться на територію Росії.

Також 19 червня Михайло Подоляк розповів, що може чекати на Україну восени та взимку. Росія вдаватиметься до однакових терористичних актів і знову спробує бити по критичній інфраструктурі.