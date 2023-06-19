"Україна має свободу": у Зеленського прокоментували можливість ударів по Росії

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, військово-політичне керівництво РФ втратило керованість процесів, що призведе до того, що війна перенесеться на територію Росії.

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У Києва немає потреби завдавати ударів по території Росії, оскільки війна і так рано чи пізно перенесеться на територію країни-агресорки. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю агенції "РБК-Україна", опублікованому 19 червня.

За словами Подоляка, відповідно до міжнародного права, коли агресор нападає на країну, вона має право знищувати будь-які засоби, враховуючи ті, що знаходяться на території агресора. Це закріплено юридичною формулою. Однак, як пояснив радник голови ОП, за цією формулою має стояти політична свобода та свобода волі. Але нині, на його думку, політичної волі недостатньо.

"Україна абсолютно точно має цю волю, абсолютно точно робить все необхідне для того, щоб знищувати російську окупаційну інфраструктуру на своїй території. Нам недостатньо інструменту, нам хотілось би більше кількісно цього інструменту мати, і ми дійсно говоримо нашим партнерам: нам немає жодного сенсу атакувати російську територію", — зазначив Подоляк.

За його словами, війна, яку Росія веде на території України, поступово "перекочує" на територію Росії з об'єктивних причин і через історичні процеси.

"Тому що коли ти починаєш величезний обсяг вторгнення і не виграєш досить швидко, то, безумовно, ти втрачаєш керованість процесів. Росія сьогодні, безвідносно до всього, втрачає керованість процесів. Немає силової вертикалі на практиці, є багато альтернативних конфліктних центрів. Подивіться особливо останні відносини у трикутнику Пригожин-Кадиров-Шойгу", — зазначив Подоляк.

За словами радника голови ОП, є також легіон "Свобода Росії", який альтернативно захоплює низку територій. Численні безпілотники атакують російську територію всюди. Усе це є невіддільною частиною програної війни.

"Росія програє цю війну і, безвідносно до України, на території Росії будуть іти всі ці процеси підриву, активні зіткнення і так далі. В мене питання інше. Чому західний світ думає, що можна стати перед поїздом історії і зупинити його?" — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про те, яке майбутнє чекає на Росію і хто може стати наступником Путіна.

Нагадаємо також, що у січні 2023 року Подоляк заявив, що внутрішня ескалація війни в Росії – неминуча. Наноситимуться різні удари по різних цілях.