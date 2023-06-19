"У Украины есть свобода": у Зеленского прокомментировали возможность ударов по России

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, военно-политическое руководство РФ потеряло управляемость процессов, что приведет к тому, что война перенесется на территорию России.

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У Киева нет нужды наносить удары по территории России, так как война и так рано или поздно перенесется на территорию страны-агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству "РБК-Україна", опубликованном 19 июня.

По словам Подоляка, в соответствии с международным правом, когда агрессор нападает на страну, у нее есть право уничтожать любые средства, включая те, что находятся на территории агрессора. Это закреплено юридической формулой. Однако, как пояснил советник главы ОП, за этой формулой должна стоять политическая свобода и свобода воли. Но в наше время, по его мнению, политической воли недостаточно.

"У Украины, безусловно, есть эта свобода, и она делает все необходимое, чтобы уничтожить российскую оккупационную инфраструктуру на своей территории. Нам не хватает средств, и мы просим наших партнеров увеличить предоставляемый нам инструментарий. Мы действительно говорим нашим партнерам: нам нет смысла атаковать российскую территорию", — отметил Подоляк.

По его словам, война, которую Россия ведет на территории Украины, постепенно "перекочует" на территорию России по объективным причинам и в силу исторических процессов.

"Потому что когда ты начинаешь огромный объем вторжения и не выигрываешь достаточно быстро, то, безусловно, ты теряешь управляемость процессов. Россия сегодня, безотносительно ко всему, теряет управляемость процессов. Нет силовой вертикали на практике, есть много альтернативных конфликтных центров. Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу", — отметил Подоляк.

По словам советника главы ОП, есть также легион "Свобода России", который альтернативно захватывает ряд территорий. Бесчисленные беспилотники атакуют российскую территорию повсюду. Все это является неотъемлемой частью проигранной войны.

"Россия проиграет эту войну и, безотносительно Украины, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и так далее. У меня вопрос другой. Почему западный мир думает, что можно предстать перед поездом истории и остановить его?", — резюмировал Подоляк.

Напомним, в этом же интервью советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том, какое будущее ждет Россию и кто может стать преемником Путина.

Напомним также, что в январе 2023 года Подоляк заявил, что внутренняя эскалация войны в России – неизбежна. Будут наноситься различные удары по разным целям.