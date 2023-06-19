"Пригожин – сталкер, который начинает эти процессы": у Зеленского заговорили о распаде РФ

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, противостояние внутри России приведет к разрушению авторитарной вертикали власти, которую Путин выстраивал годами.

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Медийная активность основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может привести к серьезным потрясениям в России, поскольку страна вступает в нестабильный период своей истории. Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, в интервью информационному агентству "РБК-Україна", опубликованном 19 июня.

Подоляк считает, что Пригожин является стимулятором этих процессов, стремясь найти свою отправную точку, с которой он сможет оказывать влияние на перераспределение политических элит в ближайшем будущем. Однако сам Пригожин не получит значимых выгод от этого, если только не создаст систему политических отношений, не ограничивающуюся только военной сферой. Он занимается войной, но не обладает политической инфраструктурой. У него есть медийная инфраструктура, связанная с патриотической тематикой.

Однако Пригожин показывает, что сегодняшняя элита в России является неперспективной и умирающей. Существующая элита не будет иметь достаточного влияния в будущем, и, скорее всего, значительная часть этой элиты физически исчезнет.

Советник главы ОП отметил, что Путин не сможет передать власть через кого-либо другого, он является конечным субъектом для элиты путинской эпохи. Некоторые из них пока не до конца осознают это, но это непоправимый процесс, который уже идет.

"Это, опять же, объективный процесс, потому что у них практически нет времени скорректировать те действия, которые могли бы обезопасить их лично. Это уже видно, и потому Пригожин просто первым из многих обозначил другую реальность. В этой реальности будет огромное количество подобных групп, которые между собой попытаются договориться о новом элитном консенсусе и сформировать транзитивную власть в Российской Федерации после Путина", — рассказал Подоляк.

По его мнению, Пригожин осознает процессы, происходящие в российской элите, и стремится использовать свою медийную платформу для укрепления своей роли и влияния. Он активно продвигает патриотическую риторику и националистические идеи, что позволяет ему привлекать поддержку определенной части общества.

Однако, несмотря на его медийную активность, у Пригожина отсутствует политическая инфраструктура и достаточные ресурсы для формирования и удержания транзитивной власти. Его влияние ограничивается военной сферой и медийными платформами, что может быть недостаточным для достижения его амбиций.

Кроме того, его медийная активность вызывает настороженность в российском обществе и у существующей элиты. Его стремление к перераспределению политических элит и его возможное влияние на будущее политическое ландшафта России создают неопределенность и потенциальные потрясения, убежден Подоляк.

Кто может заменить Путина

По мнению Подоляка, российская либеральная оппозиция, находящаяся в изгнании, не стремится предложить альтернативный концептуальный путь развития России. Вместо этого, они ищут возможности укрепить свои позиции в новом мире.

"С точки зрения действенности того, что они предлагают, это совершенно бессмысленно, не оказывает никакого влияния на российскую реальность как таковую, на российский политический процесс как таковой, не влияет на ход войны", — отметил Подоляк.

По его словам, сегодня намного более действенным оказывается легион "Свобода России", который продемонстрировал, что может сопротивляться силовым методам, даже до гражданской войны.

"Если бы численность легиона было гораздо большей, то сегодня мы с вами обсуждали бы не столько уже войну, сколько ответные события в ряде российских регионов, которые обязательно привели бы к быстрому изменению политического устройства в Российской Федерации", — добавил Подоляк.

Однако добровольческие формирования — это не оппозиция, добавил Подоляк. Что касается оппозиции, советник главы ОП отметил, что, возможно, они пишут хорошие статьи, время от времени выступают с интересными выступлениями. Но это неинтересно с точки зрения влияния на политический процесс.

Что будет с Россией в будущем

По мнению Подоляка на первом этапе "Пригожины" будут, наверное, выяснять отношения между собой.

"И после этого будет разрушено все, что сегодня построено с точки зрения единой авторитарной вертикали как таковой. А потом будет процесс 1991-го, когда будут относительно свободные, парламентские или президентские выборы, нет разницы. Там будут принимать участие большое количество разных партий, в том числе классические оппозиционеры, которые получат 10-15, может быть, 20 процентов", — предположил Подоляк.

По его мнению речь не о распаде, а о трансформации России. Подоляк убежден, что РФ должна быть гораздо "более компактной страной", а ряд этнических регионов может отсоединиться.

"Будет страна совсем другого уровня, она уже не будет в G8, G20, вряд ли она будет в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на то, что это ядерное государство. Наверное, будет какой-то другой механизм", — резюмировал Подоляк.

Напомним, 11 июня бойцы Легиона "Свобода России" рассказали, что ставят целью полное свержение путинского режима и полное освобождение РФ. Представитель организации с позывным "Цезарь" сравнил путинский режим с онкологией и заявил, что сам по себе он не развалится.

Ранее, 8 июня, эксперт по вопросам энергетики Кен Сильверстайн рассказал, что экономический спад в России начался в 2022 году и продолжается в 2023. По его мнению, просчеты Владимира Путина в единстве Запада в вопросе войны станут причиной развала Российской Федерации.