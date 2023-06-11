"Это как рак четвертой стадии": в ЛСР озвучили главную цель набегов в РФ (видео)

Представитель организации с позывным "Цезарь" сравнил путинский режим с онкологией и заявил, что сам по себе он не развалится.

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Легион "Свобода России", сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения, ставит целью полное свержение путинского режима и полное освобождение РФ. Об этом в эфире "Эспрессо" заявил представитель ЛСР с позывным "Цезарь", на которого СК РФ в марте открыл уголовное дело.

По его словам, путинские силовики — это "Колосс на глиняных ногах".

"Сопротивление не организовано. Отдельные акты героизма солдат не могут оправдать глупость офицеров и неготовность этой структуры к войне. То есть, в принципе, нанеси мы удару большими силами с более решительными целями, Белгород был бы наш", — подчеркнул он.

"Цезарь" говорит, что отличие Легиона от российской армии в том, что он, в отличие от ВС РФ, свою боеспособность не теряет, а наращивает.

"Мы растем качественно, мы растем численно, мы получаем боевой опыт. Мы видим, что все больше людей нас поддерживают. К нам переходят местные жители. Нас поддерживает широкое партизанское движение внутри России. Вы видите это по огромному количеству диверсий против военных и военной инфраструктуры. И только вопрос времени, когда эти два графика сойдутся: падающий график российской армии и других путинских пособий и растущий график боеспособности Легиона", — отметил представитель ЛСР.

Военный уверен, что путинский режим, который он сравнил с онкологией, сам по себе не развалится, для этого понадобиться только сила и полное освобождение России:

"Конечно, абсолютно полное увольнение. То есть это операция, которая будет естественно сопровождаться военными действиями. Здесь без этого никуда не деться. Это как рак четвертой стадии, который таблетками нельзя вылечить. Надо брать опухоль и вырезать ее. Здесь, к сожалению, иначе не получится", — подытожил "Цезарь".

Ранее Фокус писал, что 4 июня бойцы РДК и ЛСР предложили мэру Белгородской области встретиться в храме в Новой Таволжанке в обмен на двух российских военных, взятых в плен. В свою очередь Гладков заявил, что повстанцы якобы убили военных ВС РФ. Позже ЛСР опроверг эту информацию, передав пленных солдат украинской стороне для пополнения обменного фонда.

Также "Цезарь" заявил, что Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" готовы освобождать оккупированный россиянами в 2014 году Крым.