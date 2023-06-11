"Це як рак четвертої стадії": у ЛСР озвучили головну мету набігів у РФ (відео)

Представник організації з позивним "Цезар" порівняв путінський режим з онкологією та заявив, що сам собою він не розвалиться.

Related video

Легіон "Свобода Росії", сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення, має на меті повне повалення путінського режиму та цілковите звільнення РФ. Про це в ефірі "Еспресо" заявив представник ЛСР із позивним "Цезар", проти якого СК РФ у березні розпочав кримінальну справу.

За його словами, путінські силовики — це "Колос на глиняних ногах".

"Опір не організований. Окремі акти героїзму солдатів не можуть виправдати дурість офіцерів і неготовність цієї структури до війни. Тобто, в принципі, якби ми завдали удару більшими силами з більш рішучими цілями, Бєлгород був би наш", — наголосив він.

"Цезар" каже, що відмінність Легіону від російської армії у тому, що він, на відміну від ЗС РФ, свою боєздатність не втрачає, а нарощує.

"Ми ростемо якісно, ми ростемо чисельно, ми отримуємо бойовий досвід. Ми бачимо, що все більше людей нас підтримують. До нас переходять місцеві жителі. Нас підтримує широкий партизанський рух усередині Росії. І лише питання часу, коли ці два графіки зійдуться: падаючий графік російської армії та інших путінських посібників і зростаючий графік боєздатності Легіону", — зазначив представник ЛСР.

Військовий упевнений, що путінський режим, який він порівняв з онкологією, сам собою не розвалиться, для цього знадобиться лише сила та повне звільнення Росії:

"Звичайно, абсолютно повне звільнення. Тобто це операція, яка, природно, супроводжуватиметься воєнними діями. Тут без цього нікуди не подітися. Це як рак четвертої стадії, який таблетками не можна вилікувати. Треба брати пухлину та вирізати її. Тут, на жаль, інакше не вийде", — підсумував "Цезар".

Раніше Фокус писав, що 4 червня бійці РДК та ЛСР запропонували меру Бєлгородської області зустрітися у храмі в Новій Таволжанці в обмін на двох російських військових, взятих у полон. Натомість, Гладков заявив, що повстанці нібито вбили військових ЗС РФ. Згодом ЛСР спростував цю інформацію, передавши полонених солдатів українській стороні для поповнення обмінного фонду.

Також "Цезар" заявив, що Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" готові звільняти окупований росіянами у 2014 році Крим.