У легіоні "Свобода Росії" заявили, що після Бєлгорода звільнятимуть Крим (відео)

Командир ЛСР "Цезар" заявив, що визволення Криму — справа честі, оскільки окупація України розпочалася саме з півострова.

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Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" готові звільняти окупований росіянами у 2014 році Крим. Про це заявив командир ЛСР із позивним "Цезар" в ефірі телемарафону.

За його словами, звільнення Криму для тих, хто бореться із режимом президента РФ Володимира Путіна, є справою честі. Адже саме із півострова розпочалася окупація українських територій.

"Ми обов'язково там з'явимося", — сказав "Цезар".

Він також зазначив, що ЛСР має широку мережу інформаторів не тільки на території Росії, а й на окупованих територіях, зокрема і в Криму. Вони передають інформацію про місцезнаходження російських військових.

Щодо Бєлгородської області РФ, то, за словами представника ЛСР, її обстрілюють ЗС РФ. Місцеві жителі втомилися від війни, тож там треба провести миротворчу місію. За його словами, командування Росії має дилему, бо воно не знає, кого послати на Бєлгородщину: погано підготовлених мобілізованих чи досвідчених військових, які потрібні на інших ділянках фронту.

"Там спостерігається параліч управління. Вже тиждень триває операція. Серйозних успіхів у російських силовиків немає", — сказав Цезар.

"Цезар" про звільнення Криму та Бєлгорода

Зазначимо, що про звільнення Криму також говорив представник політичного крила ЛСР Олексій Барановський. За його словами, надалі планується створити "демілітаризований пояс" вздовж усього кордону Бєлгородської області. А після визволення Україною Криму піти на Москву.

Нагадаємо, що 7 червня в РДК повідомили, що вже тиждень контролюють Нову Таволжанку у Шебекінському районі Бєлгородської області. Командир добровольців Денис Нікітін на тлі вибухів та пострілів розповів, що село у Шебекінському районі Бєлгородської області РФ кинуто ворогом.