"Пригожин — сталкер, який починає ці процеси": у Зеленського заговорили про розпад РФ

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, протистояння всередині Росії призведе до руйнування авторитарної вертикалі влади, яку Путін вибудовував роками.

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Медійна активність засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може призвести до серйозних потрясінь у Росії, оскільки країна входить у нестабільний період своєї історії. Таку думку висловив Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента в інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна", опублікованому 19 червня.

Подоляк вважає, що Пригожин є стимулятором цих процесів, прагнучи знайти свою відправну точку, з якою він зможе впливати на перерозподіл політичних еліт у найближчому майбутньому. Однак сам Пригожин не отримає значних вигод від цього, якщо не створить систему політичних відносин, що не обмежується лише військовою сферою. Він займається війною, але не має політичної інфраструктури. Він має медійну інфраструктуру, пов'язану з патріотичною тематикою.

Однак Пригожин показує, що сьогоднішня еліта в Росії є неперспективною та вмираючою. Теперішня еліта не матиме достатнього впливу у майбутньому, і, швидше за все, значна частина цієї еліти фізично зникне.

Радник голови ОП зазначив, що Путін не зможе передати владу через будь-кого іншого, він є кінцевим суб'єктом для еліти путінської епохи. Деякі з них поки що не до кінця усвідомлюють це, але це непоправний процес, який уже триває.

"Це, знову ж таки, об'єктивний процес, тому що вони практично не мають часу скоригувати ті дії, які могли б убезпечити їх особисто. Це вже видно, і тому Пригожин просто першим з багатьох позначив іншу реальність. У цій реальності буде величезна кількість подібних груп, які між собою спробують домовитися про новий елітний консенсус та сформувати транзитивну владу в Російській Федерації після Путіна", — розповів Подоляк.

На його думку, Пригожин усвідомлює процеси, що відбуваються в російській еліті, і прагне використати свою медійну платформу для зміцнення своєї ролі та впливу. Він активно просуває патріотичну риторику та націоналістичні ідеї, що дозволяє йому залучати підтримку певної частини суспільства.

Однак, попри його медійну активність, Пригожин не має політичної інфраструктури та достатніх ресурсів для формування та утримання транзитивної влади. Його вплив обмежується військовою сферою та медійними платформами, що може бути недостатнім для досягнення його амбіцій.

Крім того, його медійна активність викликає настороженість у російському суспільстві та у наявної еліти. Його прагнення до перерозподілу політичних еліт та його можливий вплив на майбутнє політичного ландшафту Росії створюють невизначеність та потенційні потрясіння, переконаний Подоляк.

Хто може замінити Путіна

На думку Подоляка, російська ліберальна опозиція, яка перебуває у вигнанні, не прагне запропонувати альтернативний концептуальний шлях розвитку Росії. Натомість вони шукають можливості зміцнити свої позиції в новому світі.

"З точки зору дієвості того, що вони пропонують, це абсолютно безглуздо, не впливає на російську реальність як таку, на російський політичний процес як такий, не впливає на перебіг війни", — зазначив Подоляк.

За його словами, сьогодні набагато дієвішим виявляється Легіон "Свобода Росії", який продемонстрував, що може чинити опір силовим методам, навіть до громадянської війни.

"Якби чисельність легіону була набагато більшою, то сьогодні ми з вами обговорювали б не стільки вже війну, скільки події у відповідь у ряді російських регіонів, які обов'язково призвели б до швидкої зміни політичного устрою в Російській Федерації", — додав Подоляк.

Проте добровольчі формування – це не опозиція, додав Подоляк. Щодо опозиції, радник голови ОП зазначив, що, можливо, вони пишуть хороші статті, час від часу виступають із цікавими виступами. Але це нецікаво з погляду впливу політичний процес.

Що буде з Росією у майбутньому

На думку Подоляка на першому етапі "Пригожини", напевно, з'ясовуватимуть відносини між собою.

"І після цього буде зруйновано все, що сьогодні побудовано з погляду єдиної авторитарної вертикалі як такої. А потім буде процес 1991-го, коли будуть відносно вільні, парламентські чи президентські вибори, немає різниці. Там братимуть участь велика кількість різних партій, зокрема класичні опозиціонери, які отримають 10-15, можливо, 20 відсотків", — припустив Подоляк.

На його думку, мова не про розпад, а про трансформацію Росії. Подоляк переконаний, що РФ має бути набагато "більш компактною країною", а низка етнічних регіонів може від'єднатися.

"Буде країна зовсім іншого рівня, вона вже не буде у G8, G20, навряд чи вона буде в Раді Безпеки ООН, навіть попри те, що це ядерна держава. Напевно, буде якийсь інший механізм", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, 11 червня бійці Легіону "Свобода Росії" розповіли, що мають на меті повне повалення путінського режиму та повне звільнення РФ. Представник організації з позивним "Цезар" порівняв путінський режим з онкологією та заявив, що сам по собі він не розвалиться.

Раніше, 8 червня, експерт із питань енергетики Кен Сільверстайн розповів, що економічний спад у Росії розпочався у 2022 році і триває у 2023. На його думку, прорахунки Володимира Путіна в єдності Заходу в питанні війни стануть причиною розвалу Російської Федерації.