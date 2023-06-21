Мобилизация в Украине: военнообязанным объяснили, какие повестки им могут вручить

Украинцы могут получить повестки для уточнения данных, прохождения медкомиссии и мобилизационное распоряжение. Электронные повестки по словам адвокатов, в Украине сейчас не внедряются и остаются вне закона.

В Украине в связи с военным положением продолжается мобилизация, и мужчины от 18 до 59 лет каждый день получают повестки. Какие виды этого документа существуют и как узнать, заполнена ли повестка правильно рассказала глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Мария Левко в своем блоге.

Какие виды повесток существуют в Украине

По словам Левко, военнообязанным нужно различать четыре вида повесток:

повестка для уточнения данных. После ее получения человек должен явиться в Центр территориальной комплектации (ЦТК) для того, чтобы помочь обновить свои личные данные. Мужчину могут попросить принести документы о составе семьи; документы, подтверждающие место регистрации и проживания, а также бумаги, в которых содержится информация о месте работы человека;

повестка для прохождения медкомиссии (ВВК). На ней должна стоять подпись начальника ЦТК. Кроме самой повестки, человеку должны выдать карточку исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После получения такой повестки мужчина должен обязательно прийти в медучреждение и пройти необходимые осмотры у врачей;

мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы;

повестки на призыв на срочную военную службу. Глава пресс-службы Львовского ОТЦК обратила внимание на то, что сейчас такие повестки не выдаются. Призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации.

Мобилизационные повестки: как они должны бить заполнены

Мария Левко отмечает, что действительной является только та мобилизационная повестка, которая заполнена с учетом всех необходимых требований. Она советует военнообязанным обратить внимание на такие моменты:

повестка должна быть подписана начальником ТЦК;

на бланке должен быть указан один из трех видов повестки, о которых говорилось выше;

в повестке без ошибок должны быть указаны фамилия, имя и отчество военнообязанного;

в документе должна стоять дата рождения человека, которому его вручают;

адрес проживания, указанный в повестке, должен быть актуальным;

в повестке должны быть четко указаны дата, время и адрес куда необходимо явиться человеку;

документ должен содержать уточнение, касающееся необходимых документов, которые мужчина должен принести в ТЦК;

также в повестке должны быть указаны название органа, который ее выдал, печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника РТЦК и СП.

Могут ли в Украине вручать электронные повестки

По словам адвоката АО "ASA GROUP" Валерия Ефремова, техническая возможность отправлять электронные уведомления через "Дію" существует. Как мобильное приложение — это информационно-справочная система, которая дистанционно предоставляет услуги.

Кроме того Ефремов отметил, что украинское законодательство тоже пока не готово к электронным повесткам.

"Существует четко определенная форма повестки военнообязанным, а также кто и как их может вручать. Сейчас повестку должны вручить военнообязанному лично, и он должен расписаться о ее получении. Любые альтернативные способы вручения повесток: устное сообщение, телефонный разговор, смс-сообщение или другие способы на сегодня вне закона", — объяснил адвокат.

Напомним, ранее СМИ писали о том, как и где в Украине вручают повестки. Законодательством не предусмотрен четкий список мест, где могут или не могут выдаваться повестки. Поэтому стоит руководствоваться простым правилом: повестка вручается лично в руки, независимо от места — дом, улица, место работы и прочее.

Кроме того 19 июня Фокус писал о том, кого летом призовут в первую очередь и что будет с уклонистами. Полный мобилизационный план в условиях военного положения нельзя разглашать, однако в командовании заявляли, что в первую очередь нужны люди с боевым опытом.