Может затопить 5 районов: в Киеве провели учения на случай ЧП на Киевской ГЭС (фото)

В случае чрезвычайной ситуации в зону подтопления могут попасть пять районов — остальные пять будут работать с ними в режиме взаимной помощи. За каждым из районов закрепят район-партнер, сообщают в Киевском горсовете.

В Киеве отработали действия по чрезвычайной ситуации на Киевской ГЭС. К учениям привлекли около 250 работников разных служб. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

В учениях приняли участие все оперативные службы города. На тренировках отработали действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации на гидросооружениях Днепровского каскада (Киевская ГЭС/ГАЭС).

"Осознавая риски, должны мобилизоваться, отработать механику взаимодействия между разными подразделениями, проверить технику, пути информирования населения и т.д. Учитывая то, что в случае чрезвычайной ситуации в зону подтопления могут попасть пять районов, остальные пять будут работать с ними в режиме взаимной помощи". каждым из районов будет закреплен район-партнер", – отметил глава Киевского горсовета Петр Пантелеев.

К учениям привлекли около 250 работников разных служб

Он отметил, что это уже вторые масштабные учения в столице с начала года на случай подтоплений или повреждений гидросооружений.

На тренировках отработали действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации на гидросооружениях Днепровского каскада

На Официальном портале Киева опубликованы инструкции для населения на случай подтопления территорий города, разработанные на основе рекомендаций ГСЧС Украины.

Ознакомиться с инструкциями можно на Официальном портале Киева по ссылке.

Напомним, что, по словам экспертов мониторинговой группы War Mapper, на месте Каховского водохранилища осталась только река Днепр, несколько притоков и небольших озер. Новые спутниковые снимки подтверждают, что Каховского водохранилища практически нет.