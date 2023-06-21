"Ракета залетела прям в кабинет": стало известно, кого из оккупантов ВСУ ликвидировали в Геническе (фото)

Сообщают, что ликвидированный полковник "верой и правдой служил Родине", не брал взяток и противодействовал местным жителям, ожидающим освобождения оккупированных территорий. Убивать украинцев оккупант отправился "по зову сердца".

В России похоронили полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова, погибшего на Арабатской стрелке в Херсонской области. Российский полковник находился в здании санатория, куда попала ракета ВСУ. Подробности гибели Постовалова рассказал российский военный волонтер и блогер Алексей Живов.

Он сообщил, что полковника неделю назад убили "украинские террористы".

"Ракета попала точно в его кабинет. Лично не был знаком с павшим героем, хотя встречал его на улицах Геническа. От близкого друга погибшего знаю, что полковник Постовалов был человеком нравственным. Родине служил верой и правдой, взяток не брал, в грязных делох. никогда не был замешан. Поехал в зону СВО по долгу службы и зову сердца. Его убийство, думаю, напрямую связано с тем, что он нанес заметный ущерб украинским шпионам и ждунам в регионе, активно участвуя в интеграции Херсонской области", – написал Живов.

В России официально подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова. Сообщение о похоронах Постовалова опубликовано в телеграмм-канале полиции Воронежской области РФ

"21 июня 2023 года состоится прощание с полковником внутренней службы Сергеем Александровичем Постоваловым, который во время исполнения служебного долга во время специальной военной операции героически погиб 10 июня", — говорится в сообщении.

Напомним, что губернаторы в РФ получили от Кремля разнарядку не писать некрологи об убитых в Украине жителях их регионов, а сосредоточиться на "позитиве", поскольку благодаря некрологам журналисты подсчитывают потери РФ в войне против Украины, сильно расходящиеся с сообщениями Минобороны.

Также сообщалось, что ВСУ удалось ликвидировать 4 высокопоставленных офицеров ВС РФ. Армия РФ потеряла подполковника-шпиона Дмитрия Давыдушина, подполковника Максима Барсукова, двух лейтенантов — Айрата Воеводу и Максима Сердинского.