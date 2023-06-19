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Военный Фокус

ВСУ ликвидировали подполковника-шпиона и еще трех офицеров РФ (фото)

ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | ВСУ ликвидировали подполковника-шпиона и еще трех офицеров РФ

Военные ВСУ успешно движутся к долгожданной победе и уничтожают врага на нашей земле.

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Украинские защитники продолжают уничтожать врага. В течение последних дней ВСУ удалось ликвивировать четырех высокопоставленных офицеров ВС РФ. Об этом сообщил полковник украинской армии Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Армия РФ потеряла подполковника-шпиона Дмитрия Давыдушина. Также был уничтожен еще один подполковник — Максим Барсуков.

Украинские военные также успешно ликвидировали двух лейтенантов — Айрата Воеводу и Максима Сердинского.

"Успешно демобилизированы: подполковник-разведчик Дмитрий Давыдушин; подполковник Максим Барсуков; лейтенант Айрат Воевода; лейтенант Максим Сердинский", — пишет Анатолий Штефан.

Подполковник - разведчик Дмитрий Давыдушин Fullscreen
Подполковник - разведчик Дмитрий Давыдушин
Подполковник Максим Барсуков Fullscreen
Подполковник Максим Барсуков
Лейтенант Айрат Воевода Fullscreen
Лейтенант Айрат Воевода
Лейтенант Максим Сердинский Fullscreen
Лейтенант Максим Сердинский

Напомним, что 13 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали начальника штаба 35 общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева. Он погиб в результате ракетной атаки. Он был выходцем из ВДВ, командовал российским контингентом в Приднестровье, а также 27-й отдельной мотострелковой бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске.

А 10 июня стало известно о ликвидации командира роты батальона "Сомали" оккупационной армии "ДНР" Романа Воробьева. Коллаборант был другом главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Также Воробьев имел звание героя России, которое ему присвоил президент РФ Владимир Путин.