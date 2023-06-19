ВСУ ликвидировали подполковника-шпиона и еще трех офицеров РФ (фото)

Военные ВСУ успешно движутся к долгожданной победе и уничтожают врага на нашей земле.

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Украинские защитники продолжают уничтожать врага. В течение последних дней ВСУ удалось ликвивировать четырех высокопоставленных офицеров ВС РФ. Об этом сообщил полковник украинской армии Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Армия РФ потеряла подполковника-шпиона Дмитрия Давыдушина. Также был уничтожен еще один подполковник — Максим Барсуков.

Украинские военные также успешно ликвидировали двух лейтенантов — Айрата Воеводу и Максима Сердинского.

"Успешно демобилизированы: подполковник-разведчик Дмитрий Давыдушин; подполковник Максим Барсуков; лейтенант Айрат Воевода; лейтенант Максим Сердинский", — пишет Анатолий Штефан.

Подполковник - разведчик Дмитрий Давыдушин

Подполковник Максим Барсуков

Лейтенант Айрат Воевода

Лейтенант Максим Сердинский

Напомним, что 13 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали начальника штаба 35 общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева. Он погиб в результате ракетной атаки. Он был выходцем из ВДВ, командовал российским контингентом в Приднестровье, а также 27-й отдельной мотострелковой бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске.

А 10 июня стало известно о ликвидации командира роты батальона "Сомали" оккупационной армии "ДНР" Романа Воробьева. Коллаборант был другом главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Также Воробьев имел звание героя России, которое ему присвоил президент РФ Владимир Путин.