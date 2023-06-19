ЗСУ ліквідували підполковника-шпигуна та ще трьох офіцерів РФ (фото)

Військові ЗСУ успішно рухаються до довгоочікуваної перемоги та знищують ворога на нашій землі.

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Українські захисники продовжують нищити ворога. Протягом останніх днів ЗСУ вдалося ліквідувати чотирьох високопоставлених офіцерів ЗС РФ. Про це повідомив полковник української армії Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

Армія РФ втратила підполковника-шпигуна Дмитра Давидушина. Також було знищено ще одного підполковника — Максима Барсукова.

Українські військові також успішно ліквідували двох лейтенантів – Айрата Воєводу та Максима Сердинського.

"Успішно демобілізовані: підполковник-розвідник Дмитро Давидушин; підполковник Максим Барсуков; лейтенант Айрат Воєвода; лейтенант Максим Сердинський", — пише Анатолій Штефан.

Підполковник – розвідник Дмитро Давидушин

Підполковник Максим Барсуков

Лейтенант Айрат Воєвода

Лейтенант Максим Сердінський

Нагадаємо, що 13 червня Збройні сили України ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячова. Він загинув унаслідок ракетної атаки. Він був вихідцем із ВДВ, командував російським контингентом у Придністров'ї, а також 27-ю окремою мотострілецькою бригадою, 201-ю військовою базою в Таджикистані та навчальним центром у Хабаровську.

А 10 червня стало відомо про ліквідацію командира роти батальйону "Сомалі" окупаційної армії "ДНР" Романа Воробйова. Колаборант був другом ватажка ДНР Дениса Пушиліна. Також Воробйов мав звання героя Росії, яке йому надав президент РФ Володимир Путін.