При попытке штурмовать позиции Сил обороны под Авдеевкой военные ликвидировали родившегося в Украине Романа Воробьева, который с 2014 года воевал на стороне "ДНР".

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Бойцы ВСУ на Авдеевском направлении уничтожили командира роты батальона "Сомали" оккупационной армии "ДНР" Романа Воробьева. Об этом сообщил глава "республики" Денис Пушилин.

В районе Водяного рядом с Авдеевкой военные ликвидировали командира 1-й штурмовой роты батальона "Сомали", капитана Романа Воробьева. Коллаборант был другом главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Также Воробьев имел звание героя России, которое ему присвоил президент РФ Владимир Путин.

Также ликвидацию Воробьева подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Событие произошло 5 июня. Его ликвидировали вместе с другими бойцами, которые пытались штурмовать украинские позиции в Авдеевке. Также сообщается, что 9 июня капитан был похоронен в оккупированном Донецке.

Роман Воробьев воюет против Украины с 2014 года

Роман Воробьев родом из Украины. В 2014 году он вступил в оккупационный батальон "Сомали". В тот момент ему было 18 лет. В социальных сетях есть фотографии, на которых Воробьев использует нацистское приветствие. Кроме этого, предатель принимал участие в штурме Мариуполя в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, 9 июня российские пропагандисты сообщили о ликвидации попавшего в засаду в Белгородской области полковника ВС РФ Владимира Кузнецова.

Также 9 июня ВСУ уничтожили рекордное количество кафиров за последние месяцы — 1010 захватчиков.