Минобороны Украины подписало первые договора на закупку продуктов: что о них известно

Заместитель министра обороны Денис Шарапов заявил, что, несмотря на некоторые трудности, ведомство начало заключать договора более чем с 10 поставщиками продуктов, которые выигрывали тендер.

Минобороны начало заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале профильного министерства в среду, 21 июня.

"Минобороны по результатам проведенных через систему Prozorro торгов 21 июня заключило первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для ВСУ в соответствии с Каталогом продуктов питания", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что всего в тендере на обеспечение военных продуктами питания принимали участие 22 компании. А победителями оказались 19.

Еще по трем процедурам из 22 участников "отсеяли" тех поставщиков, которые хотели продать свой товар по завышенным ценам, а не по предложенным профильным министерством.

Также обращаем внимание на то, что ситуацию с поставкой продуктов прокомментировал заместитель главы Минобороны Денис Шарапов.

"Подчеркну, все процессы происходят максимально открыто. Мы активно сотрудничаем с общественностью", — сказал он.

Кроме этого Шарапов подчеркнул, что, несмотря на все предыдущие скандалы з закупкой провизии, сейчас министерство продолжает закупки, договоры подписываются, все происходит с соблюдением всех процедур и сроков.

Напомним, 12 июня Госаудитслужба заявила о том, что Министерство обороны закупало яйца для ВСУ по 17 грн. По словам руководителя ведомства, формирование заказов согласно каталогу упрощает закупку продуктов для военнослужащих, вместе с тем при этом есть возможность для манипуляций с ценами, стоимостью логистики, загрузки, разгрузки и прочее.

А в январе 2023 года Министерство обороны Украины также опубликовало свой комментарий по поводу сообщения о том, что происходит закупка продуктов питания ВСУ по завышенным в два раза ценам, чем в магазине. В заявлении говорится, что сведения о содержании закупок услуг питания, которые обнародованы в СМИ, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение