Удивить и перехитрить: западные СМИ назвали "рецепт" успеха контрнаступления Украины

CNN в своей аналитике объяснило, что в последнее время Украина предпринимала терпеливые попытки подорвать боеготовность российской армии. Это подтверждают взрывы в тылу противника — на складах горючего, в штаб-квартирах и на железнодорожных путях.

Успех контрнаступления ВСУ по-прежнему зависит от того, смогут ли они удивить и перехитрить своего противника — ВС РФ. Об этом пишет CNN в своем материале, который был опубликован в среду, 21 июня.

"Успех наступления Украины по-прежнему зависит от того, сможет ли она удивить и перехитрить силы Москвы — не в упорном ближнем бою, а на более широком стратегическом уровне. Вероятно, именно поэтому мы наблюдаем медленное, а иногда и постепенное начало этой первой фазы открытых операций", — пишет СМИ.

В своей аналитике медиа объяснило, что в последнее время Украина предпринимала терпеливые попытки подорвать боеготовность российской армии. Это подтверждают взрывы в тылу противника — на складах горючего, в штаб-квартирах и на железнодорожных путях.

"Киеву необходимо закрепить изменение линии фронта, чтобы подтвердить огромные инвестиции в свои силы, сделанные НАТО", — написало медиа.

И сделать это по словам военных аналитиков, у которых журналисты взяли комментарии, нужно как можно быстрее. По их прогнозам на поставку ВСУ боеприпасов и техники могут серьезно повлиять выборы в Европе и США, которые состоятся в последующие два года.

Напомним, 21 июня BILD писал о том, что ВСУ могут пойти в неожиданное наступление через высохшее Каховское водохранилище. По мнению эксперта Юлиана Рипке, Силы обороны могут пойти в наступление не там, где россияне их ждали в течение месяцев. По его словам, теперь для обеих сторон появились новые возможности и угрозы.

Кроме того представительница Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что ВСУ могут добиться успеха в своем контрнаступлении. По ее мнению, Украина успешно производит как оборонительные, так и наступательные операции.