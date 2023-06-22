Контрнаступление ВСУ: эксперты предостерегают украинцев и мир от завышенных ожиданий, — NYT

Аналитик Сет Джонс заявил, что ВСУ еще не задействовали большую часть своих сил, которые были подготовлены к контрнаступлению. Именно поэтому темпы продвижения такие медленные.

Большая часть мира внимательно следит за тем как проходит контрнаступление ВСУ. Однако аналитики предостерегают от завышенных ожиданий, поскольку у россиян было достаточно времени, чтобы хорошо окопаться и подготовиться к обороне. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, аналитики придерживаются мнения, что для оценки успеха контрнаступления ВСУ потребуются недели или даже месяцы.

Как рассказал журналистам один из украинских бойцов, российские окопы очень хорошо обустроены. ВС РФ умеют удерживать свои позиции. Более того, местность на юге Украины такова, что наступать там тяжело. Широкие открытые поля, небольшие высоты заставляют ВСУ сталкиваться с трудностями.

Однако, как заявил эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, ВСУ еще не задействовали большую часть своих сил, которые были подготовлены к контрнаступлению. Именно поэтому темпы продвижения такие медленные.

"Если бы они бросили все силы прямо сейчас и темпы были бы медленными, это было бы проблематично", — сказал он журналистам.

Кроме того, по его мнению, проблемой также является российская авиация, у которой появился шанс бить по украинским войскам.

Издание пишет, что на протяжении всей войны боевые самолеты и ударные вертолеты ВС РФ избегали контролируемого Украиной воздушного пространства, опасаясь быть сбитыми, но контрнаступление ВСУ открывает перед ними новые возможности.

Напомним, что 21 мая сообщалось, что контрразведчики СБУ во время наступления уничтожили более 20 единиц техники РФ. Бойцы СБУ только через семь дней ликвидировали один танк, две БМП, две МТЛБ и один броневик, а также две САУ и три единицы автомобильной техники.

Еще отметим, что Пригожин заявил, что ВСУ уже форсируют Днепр и есть на Левобережье. Руководитель ЧВК "Вагнер" предположил, что россияне могут остаться без армии, а позже и без РФ. Такие последствия для народа страны-агрессорки, по его мнению, может нести продвижение защитников на фронте, которое замалчивают для Кремля.