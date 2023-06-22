Награжден орденом "За мужество": на фронте погиб житель Тернопольской области (фото)

До масштабной войны Назар Матляк работал в издательстве "Наш Формат", сотрудники которого выразили соболезнования и отметили личные качества коллеги.

На фронте погиб украинский защитник Назар Матляк, уроженец города Борщев Тернопольской области. Он пошел воевать с первых дней масштабного российского вторжения в качестве добровольца и за время своей службы удостоился ордена "За мужество". Об этом сообщается на странице Борщевского городского совета в Facebook.

"Еще один наш защитник стал Ангелом, который держит над нами небо. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль их невосполнимой потери", — сообщили представители мэрии.

До масштабной войны Назар Матляк работал в издательстве "Наш Формат", его сотрудники также выразили соболезнования.

В 2019 году он начинал как верстальщик, а дальше перешел на должность технического редактора. Его усилиями были выпущены десятки бестселлеров, в том числе и "Перспективы украинской революции" авторства Степана Бандеры — книга, которая была по-особенному дорога погибшему.

Украинский защитник Назар Матляк

Коллеги подчеркнули, что Матляк за свои убеждения отдал жизнь. В общественную деятельность он был вовлечен с 2010 года, участвовал в Революции Достоинства, а в 2014-м стал волонтером.

Коллеги сообщили, что будут помнить его как ответственного, принципиального и внимательного друга.

Напомним, что накануне стало известно, что в боях на фронте погиб выходец из Одесской области Александр Кирой из населенного пункта Граденицы. Власти уточнили, что сложно публиковать информацию о погибших бойцах и находить слова поддержки для близких и знакомых.

Также сообщалось, что Украина нанесла удар по базе оккупантов в районе Бердянска. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, ракетному обстрелу подверглась база отдыха "Роза", где обосновались оккупационные войска. По словам местных жителей, они видели яркую вспышку.