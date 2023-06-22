Негодная техника для ВСУ: Пентагон исправит ошибки в хранении вооружения для Украины

Военное руководство США обязалось рассмотреть все аспекты случая обнаружение непригодной к эскплуатации техники и внести необходимые улучшения в программу хранения на базах APS.

Американские военные пересматривают порядок хранения техники за рубежом после того, как генеральный инспектор Министерства обороны США обнаружил, что одно из армейских подразделений и подрядчик отправили в Украину бронемашины Humvees с прогнившими шинами. Высшее военное руководство обязалось внести необходимые улучшения в программу армейских запасов. Об этом говорится в материале Defence One от 20 июня.

Обозреватели пишут, что на базах типа Army Prepositioned Stock (APS), размещенных за рубежом хранятся крупные запасы техники, что позволяет быстро направлять вооружение в необходимые места. После полномасштабного вторжения России военное руководство США распорядилось об отправке в Украину из базы в Кувейте всех 6 гаубиц M777 и все 29 своих бронемашин M1167 Humvees.

Однако в ходе проверок выяснилось, что у M777 были проблемы с механизмами стрельбы, некоторые из которых могли привести к гибели орудийного расчета. А все бронемашины, кроме одной, имели сгнившие шины, которые были обнаружены после того, как одна шина и запасная разорвались перед отправкой техники в Украину.

В этой связи 25 мая генеральный инспектор Пентагона опубликовал отчет, в котором обвинил армию и ее подрядчика в невыполнении определенных проверок технического обслуживания. В частности в отчете было сказано, что подобная халатность в хранении техники имела место еще с 2018 года.

В итоге выяснилось, что на базах APS около 10% вооружения имеют те или иные проблемы из-за ненадлежащего технического обслуживания. В то же время инспекция отметила оперативность, с которой техника доставлялась в пункты назначения, что безусловно стало положительным моментом на фоне выявленных проблем.

Ранее сообщалось, что экс-посол США Майкл Макфол заявил, что при правильном распределении помощи Украина может победить войну до конца года. Он уточнил, что обращался в администрацию президента Джо Байдена с просьбой предоставить Украине все необходимое вооружение для победы.