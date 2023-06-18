"Это огромная ошибка": экс-посол США раскритиковал НАТО за недостаточные объемы помощи ВСУ

По словам дипломата Майкла Макфола, если бы вооружения было больше, то это позволило бы украинским защитникам освободить все территории до конца года. Новый прогноз он озвучить не решился.

Related video

Экс-посол Соединенных Штатов Америки и сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против РФ Майкл Макфол заявил, что при правильном распределении помощи Украина может победить войну до конца года. Об этом он рассказал в интервью проекту "Донбасс Реалии" 17 июня.

По его словам, страны Запада должны сделать все необходимое для того, чтобы завершить полномасштабную войну на условиях Украины. У самого дипломата также есть собственное видение того, как быстро это может произойти.

"Я это написал, но администрация Байдена и другие западные страны НАТО этого не услышали. Я хотел, чтобы все оружие, которое бы обеспечило победу, было уже отправлено. Они решили иначе. Это их решение, не мое", — говорится в сообщении.

В своем статье под названием "Как совершить прорыв в Украине", которая была выпущена в январе этого года, Майкл Макфол писал, что Украине нужно выделить столько вооружения и финансовой помощи, сколько бы было достаточно для быстрого выхода на границы 1991 года. При таком сценарии война бы закончилась уже до конца года.

Американский дипломат не стал давать новые прогнозы, ведь его предложение было отвергнуто. Более того, он еще раз напомнил, что украинские войска могут делать намного больше, чем ожидают от них западные союзники.

"О будущем — я не военный эксперт, но напомню, как многие аналитики полтора года назад рассчитывали, что Россия победит за несколько дней, что через несколько дней российские солдаты будут в Киеве, и это была огромная ошибка. Я напомню также, как аналитики прошлой осенью не ожидали украинского успеха в Харьковской и Херсонской областях, поэтому я не знаю, что будет дальше, но считаю, что украинцы все время делали больше, чем мы от них ожидали", — подытожил Майкл Макфол.

Напомним, 11 мая сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не поддержал призыв ООН о завершении войны в Украине. По его словам, такой сценарий возможен только после возвращения Россией всех земель, включая оккупированные в 2014 году.