Охотился на Bradley и Leopard: в Николаеве задержали информатора российского ГРУ (фото)

Вражеский информатор, по данным силовиков, не только наводил российские ракеты на заводы, но и следил за перемещением Сил обороны Украины.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве еще одного информатора Главного разведывательного управления Генштаба РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник корректировал российские ракетные удары по городу, сообщает Служба безопасности Украины.

Именно по его наводке оккупанты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате этой вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома.

Также вражеский корректировщик передавал врагу места базирования и перемещения Сил обороны на территории Николаевской области.

Особенно российскую разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.

Для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал нужные сведения. Информатор вражеской разведки получал денежное вознаграждение от своего российского "куратора".

Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны на территории Николаева.

По данным следствия, фигурантом оказался местный житель, которого российская спецслужба завербовала в начале 2023 года. При обысках у задержанного обнаружен мобильный телефон, в котором есть доказательства его разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаеву СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаеву

21 июня сообщалось о том, что сотрудник "Укрэнерго" собирался обесточить 5 областей Украины. Сотрудники СБУ задержали "спящего" агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) Росси, который готовил атаки на электроподстанции в пяти областях Украины и при этом работал в НЭК "Укрэнерго".

Напомним, 20 июня стало известно, что сотрудники СБУ успешно предотвратили передачу конфиденциальной информации от одной из областных военно-гражданских администраций в Россию.