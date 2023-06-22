"Уже все подготовлено": разведка сообщила о готовящемся теракте на ЗАЭС, — Зеленский (видео)

Радиация не знает государственных границ, предупредил президент Украины, а ее распространение по территориям зависит исключительно от направления ветра.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки и СБУ, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Для этого уже все подготовлено. Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

"К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра", — заявил Зеленский.

По его словам, о подготовке россиянами теракта на Запорожской АЭС должен узнать весь мир. Эти данные уже переданы партнерам Украины из Европы, Америки, Китая, Бразилии, Индии, арабского мира и стран Африки.

Президент призвал мировое сообщество предпринять эффективные меры, чтобы предотвратить теракт на атомной станции и не допустить того, что произошло на Каховской ГЭС.

Напомним, что из-за подрыва Каховской ГЭС Днепр возвращается в русло, в котором находился 70 лет назад.

Также сообщалось, что в Киеве провели учения на случай ЧП на Киевской ГЭС. При чрезвычайной ситуации в зоне подтопления могут оказаться пять районов. За отдельными районами закрепят статус района-партнера, пояснили в Киевском горсовете.