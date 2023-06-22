"Борщ, сало и водка": в ГПСУ объяснили, зачем Беларусь устраивает провокации на границе
По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, начались активные действия со стороны белорусских пограничников после полной смены руководства. Новый глава ведомства пытается продемонстрировать свои умения в ИПСО.
Все попытки белорусских пограничников подружиться с украинцами являются не более, чем российской ИПСО, за которой стоит ФСБ. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 22 июня.
По его словам, провокации на границе Беларуси и Украины стали уже обыденностью, однако здесь замешаны российские спецслужбы и стоит с осторожностью относиться к этому.
"За последнее время мы наблюдаем, что Беларусь более активно начала проводить демонстрацию аудиозаписей. То с борщом, то с салом, а последнее — водка", — говорится в сообщении.
Активность началась после того, как в пограничном ведомстве Беларуси полностью сменилось руководство. Новый глава пытается демонстрировать все свои умения ИПСО, однако, отмечает Андрей Демченко, лишь дает инфоповод для новостей и глобально ничего не меняет.
"В этом лице прослеживается такой "след ФСБ", обучение в Пограничной академии ФСБ России. Видимо, он таким образом хочет продемонстрировать свои умения ИПСО, но кроме смеха и нелепых попыток влиять на Украину это больше ничего не вызывает", — продолжил спикер ГПСУ.
Украинская сторона в свою очередь также отвечала пограничникам из Беларуси и Андрей Демченко надеется, что его услышали и "соседи" больше не будут нагнетать ситуацию.
Напомним, 21 июня сообщалось, что украинский дрон забросал картошкой пограничников в Беларуси. Падение корнеплодов с неба стало неприятным сюрпризом для белорусских военных, которые приняли их за гранаты и разбежались, рассказал служащий ГПСУ.
20 июня сообщалось о том, что белорусские пограничники порассуждали о водке. В Беларуси заявили, что украинская водка "очень напоминает гранату" и призвали украинцев перейти на их сторону, где "накрыт мирный стол".