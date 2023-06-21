"Троллинг 99 уровня": украинский дрон забросал картошкой пограничников в Беларуси (видео)

Падение корнеплодов с неба стало неприятным сюрпризом для белорусских военных, которые приняли их за гранаты и разбежались, рассказал служащий ГПСУ.

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Украинские пограничники подшучивают над коллегами из Беларуси, сбрасывая на них картошку с дронов. Об этом в интервью Youtube-каналу ISLND TV рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины, имя которого не раскрывается.

Во время беседы в окопе журналист Сергей Мирошниченко поинтересовался у пограничника, какие провокации происходят на границе. Военнослужащий напомнил, что Беларусь известна как производитель сельскохозяйственной продукции, в первую очередь — картошки. По его словам, украинцы используют этот корнеплод, чтобы подразнить белорусов.

Украинские пограничники однажды "зарядили" картошкой беспилотник, закрепив ее на систему сброса, и отправить на белорусскую территорию. Обнаружив наряд коллег из Беларуси, бойцы ГПСУ устроили им картофельную бомбардировку. Белорусы сразу не поняли, что БПЛА сбросил всего лишь картошку, и разбежались в стороны, опасаясь взрыва.

"Это был троллинг такого 99 уровня. Как по окопам сбрасывают гранаты, а это — картошку. Мы не показывали им неприличных жестов, ведь пограничники — воспитанные люди", — прокомментировал военный.

Пограничник добавил, что с жителями России украинцы таких шуток не устраивают — там только полноценные боевые действия. В начале войны ракеты, мины и авиационные бомбы летели как с территории РФ, так и из Беларуси, но с осени 2022 года обстрелы совершаются только с российской стороны.

В мае пограничники в Беларуси опозорились с украинским дроном. Несколько солдат под руководством офицера пытались сбить беспилотник из автоматов, потратили много патронов, но так и не смогли попасть.

15 июня Погранкомитет РБ заявил об атаке украинского дрона-камикадзе. Пограничники уверяют, будто сбили беспилотник, начиненный взрывчаткой, из стрелкового оружия. Предполагается, что он должен был поразить нефтепровод "Дружба".