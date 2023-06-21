"Тролінг 99 рівня": український дрон закидав картоплею прикордонників у Білорусі (відео)

Падіння коренеплодів із неба стало неприємним сюрпризом для білоруських військових, які прийняли їх за гранати та розбіглися, розповів службовець ДПСУ.

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Українські прикордонники жартують з колег з Білорусі, скидаючи на них картоплю з дронів. Про це в інтерв'ю Youtube каналу ISLND TV розповів представник Державної прикордонної служби України, ім'я якого не розкривається.

Під час бесіди в окопі журналіст Сергій Мірошниченко поцікавився у прикордонника, які провокації відбуваються на кордоні. Військовослужбовець нагадав, що Білорусь відома як виробник сільськогосподарської продукції, насамперед — картоплі. За його словами, українці використовують цей коренеплід, щоб подразнити білорусів.

Українські прикордонники якось "зарядили" картоплею безпілотник, закріпивши її на систему скидання, та відправити на білоруську територію. Виявивши наряд колег з Білорусі, бійці ДПСУ влаштували їм картопляне бомбардування. Білоруси відразу не зрозуміли, що БПЛА скинув лише картоплю, і розбіглися в різні боки, очікуючи вибуху.

"Це був тролінг такого 99 рівня. Як за окопами скидають гранати, а це — картоплю. Ми не показували їм непристойних жестів, адже прикордонники — виховані люди", — прокоментував військовий.

Прикордонник додав, що з росіянами українці таких жартів не влаштовують — там лише повноцінні бойові дії. На початку війни ракети, міни та авіаційні бомби летіли як з території РФ, так і з Білорусі, але з осені 2022 року обстріл відбувається тільки з російської сторони.

У травні прикордонники в Білорусі зганьбилися з українським дроном. Декілька солдатів під керівництвом офіцера намагалися збити безпілотник з автоматів, витратили багато набоїв, але так і не змогли потрапити.

15 червня Прикордонний комітет РБ заявив про атаку українського дрона-камікадзе. Прикордонники запевняють, ніби збили безпілотник, начинений вибухівкою, зі стрілецької зброї. Передбачається, що він мав вразити нафтопровід "Дружба".