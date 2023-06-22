"Сделано во Франции": мост в Чонгаре атаковали четыре ракеты, – росСМИ

По данным пропагандистов, в дорожное полотно попал один снаряд. В Следкоме России проверили осколки ракет и нашли на них якобы французскую маркировку.

Российские пропагандисты обвинили ВСУ в обстреле Чонгарского моста четырьмя ракетами. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Объединенной группировке войск.

"По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет", — заметили в Следкоме РФ.

В дорожное полотно попал один боеприпас. С места изъяты осколки с маркировкой, указывающей на то, что минимум одна из ракет произведена во Франции, сказал собеседник.

Фото или видеоподтверждения данной версии Москва пока не привела.

Оккупационные власти полуострова заявили, что схема движения транспортных потоков в Крым и обратно временно изменена. Крымский мост и Керченская паромная переправа работают, а запасов топлива и продуктов в Крыму достаточно, уверяют коллаборанты.

"Временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме", — заявили в так называемом Минтрансе полуострова.

Напомним, что в РФ сообщали о повреждении Чонгарского моста в двух местах — ракеты якобы "прошили" дорожное полотно. Также был поврежден дублирующий мост через Сиваш.

Фокус в общении с экспертами выяснил, что через Чонгар оккупанты доставляли 70% военной техники во временно оккупированные районы Украины.